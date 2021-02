5000 cahiers personnalisés pour sensibiliser les enfants contre la Cybercriminalité

Sensibiliser les jeunes à travers des outils didactiques pour une utilisation saine des outils du numérique. C’est à travers cette approche inclusive et pédagogique qu’entend désormais s’orienter le ministre de l’économie numérique et des télécommunications. Khankhoba Diattara l’a affirmé alors qu’il présidait, hier mardi aux sphères ministérielles de Diamniadio, la journée mondiale de la sécurité sur Internet dénommée: Safer Internet Day (SID).



L’occasion pour le ministre de remettre un lot de 5000 cahiers et TP personnalisés à son homologue de l’Education, Mamadou Talla. « Ce don de l’ONUDC a pour but de contribuer au renforcement de la sensibilisation des enfants sur la cyber sécurité conformément à la politique du gouvernement en matière de protection des enfants en ligne », a soutenu le ministre Yankhoba Diattara qui ambitionne de faire d’internet un espace « ludique, créatif, sécurisé » pour tout le monde.



Conscient de la capacité nocive et destructrice d’Internet, le ministre a souligné l’importance de mettre l’accent sur les jeunes et les enfants qui sont les cibles des cybercriminels. Ainsi, en plus d’être des outils pédagogiques, les cahiers vont constituer dorénavant des supports de communication qui contiennent des messages de sensibilisation pour promouvoir la culture de la super sécurité chez les populations plus particulièrement chez les enfants. « Les enfants et les jeunes sont les utilisateurs les plus fervents des technologies mobiles et de l’internet. Ce qui peut avoir un impact positif pour leur vie. (…). Cependant, il est essentiel de garantir la protection des enfants dans le cyber espace autant que dans le monde physique », a-t-il dit appelant dès lors à militer ensemble pour un internet « meilleur, sûr et responsable ».



Il a invité en outre les enfants à surfer avec responsabilité et à mettre le curseur sur les atouts du net. « Nous devons outiller les enfants et inviter les jeunes à réfléchir aux conséquences de leurs actes sur internet. Le meilleur internet c’est un internet sans crainte avec des plateformes et des réseaux sociaux régulés et organisés offrant des garanties à tous mais aussi une liberté d’expression dans un pays démocratique et dans le respect des droits de chaque citoyen », alerte M. Diattara.



De son côté, le ministre de l’Education nationale a salué cette initiative « coordonnée impliquant » la communauté éducative. « Il est important d’avoir une conscientisation généralisée et constante de nos jeunes, de nos enfants, de nos élèves et de nos étudiants. Nous devons utiliser sainement, humainement, culturellement et positivement Internet », a affirmé Mamadou Talla après la réception des dons dans les locaux de son ministère. Il a promis de procéder d’opérer à une large distribution de ce lot composé de 500 cahiers qui serviront de support et de garde fous pour la jeunesse.



