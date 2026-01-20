Système d’alerte précoce : L'ANACIM et la NOAA s'unissent contre les extrêmes climatiques

L'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM), en collaboration avec l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère (NOAA) aux Etats-Unis à travers son service météorologique, a lancé, ce 20 janvier 2026, à Dakar, un Projet de système d'alerte précoce pour l’Afrique, dénommé “Noaa early warning system” (News).



Ainsi, le projet de Système d’alerte précoce de la NOAA vient réellement renforcer non seulement ce que font les services météo, mais aussi favoriser la collaboration interinstitutionnelle pour s'assurer que les prévisions soient exploitables sur le terrain et pour réduire les risques liés aux événements météorologiques extrêmes.



Selon le représentant de la NOAA, Dr. Wassila Thiaw, l'objectif global de NEWS est de faire progresser les systèmes d'alerte précoce basés sur la prévision d'événements météorologiques extrêmes et d'aider les nations à élaborer des plans d'action pour réduire les risques liés à la météo. “ Les extrêmes climatiques présentent des risques multiples et affectent de nombreux secteurs. Il est donc nécessaire de disposer de systèmes d'alerte précoce basés sur le climat pour fournir des services d'aide à la décision aux secteurs touchés”, a déclaré le Dr. Thiaw.



Il a ajouté que l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des épisodes de précipitations extrêmes signifie que davantage de personnes seront exposées à des conditions d'inondation prolongées pouvant affecter les infrastructures, le tourisme, la santé et la sécurité alimentaire. "ce que ce projet NEWS apporte de nouveau, c'est l'utilisation de nouvelles technologies, mais aussi et surtout de passer de la prévision météo à la prévision d'impact. Et pour faire la prévision d'impact, il faut une coproduction de l'information avec tous les partenaires”, estime le représentant de l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère (NOAA).



Le lancement du projet a été présidé par le Directeur Général de l’Anacim, Dr. Diaga Bass . Il a souligné que les effets du changement climatique sur le continent se manifestent par des vagues de chaleur, des inondations, des sécheresse, bien que l'Afrique soit le continent qui contribue faiblement aux émissions de gaz à effet de serre.



"Dans ce contexte, l'alerte précoce n’est plus une option. c’ est une nécessité de disposer d’information métrologie hydrologique et climatique fiable et de diffuser des informations à temps pour sauver des vies”, a déclaré Dr. Bass avant de noter que , la meilleure réponse passe par l’anticipation , la science et la solidarité .



La cérémonie de lancement du Projet de Système d'alerte précoce pour l'Afrique, dénommé Noaa early warning system” (News) a été précédée par une semaine de formation en faveur d’une quarantaine de météorologues de plusieurs pays sur les outils de prévision. Le projet va durer trois ans renouvelable; couvrant tous les pays africains, mais commence par quelques pays pilotes dont le Sénégal.