Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Parade des « Lions » : les images impressionnantes au niveau du rond-point Jet d’Eau



Les images de la parade des « Lions », champions d’Afrique, dans les rues de Dakar sont tout simplement impressionnantes. Au niveau du rond-point Jet d’Eau, une foule gigantesque s’est massée pour accompagner le passage du bus impérial transportant les héros nationaux.
 
Dans une ambiance de ferveur exceptionnelle, chants, cris de joie et drapeaux aux couleurs nationales ont rythmé le cortège. Le sélectionneur Pape Thiaw et ses joueurs poursuivent ensuite leur parcours triomphal en direction du Palais de la République, sous les acclamations d’un peuple fier et uni derrière son équipe nationale.



Ibrahima Mansaly

Mardi 20 Janvier 2026 - 17:28


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter