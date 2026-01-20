Réseau social
Soya Diagne reste en prison : le Procureur général a formé un recours en cassation contre sa liberté provisoire



Soya Diagne reste en prison. Le Procureur général de la Cour D’Appel de Dakar a formé un recours en Cassation contre la liberté provisoire que la Chambre d’accusation a accordé au patron du site Le Dakarois 221.
 
Placé sous mandat de dépôt le 16 octobre dernier, Soya Diagne est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles et discours contraire aux bonnes mœurs ».
Moussa Ndongo

Mardi 20 Janvier 2026


