50e édition de l’UPF : Jorge Carlos de Almeida considère la presse comme un élément vital de la démocratie

« Les médias jouent un rôle important dans la promotion de la citoyenneté et de la paix. Je parle ainsi de la presse libre, capable de faire une couverture médiatique équilibrée et impartiale », a-t-il souligné.

Selon lui, « un journalisme équilibré et de qualité contribue à éduquer le public et encourage la compréhension entre les différentes cultures, tout en permettant le dialogue entre les différentes parties de nos sociétés ».



Jorge a notamment insisté sur le fait que « la liberté de la presse mérite d’être considérée comme un élément vital des systèmes démocratiques ».



Les assises de l’UPF ouvertes en présence de Madiambal Diagne, le président de ladite organisation ainsi que d’autres personnalités et de représentants de médias des pays francophones vont se poursuivre jusqu’au vendredi.



A noter que c’est la quatrième fois que le Sénégal accueille les assises de l’Union internationale de la presse francophone, après celles de 1962, 1982 et 2014.porte sur cette année le thème « Médias, paix et sécurité ».