Kédougou : 699 personnes interpelées et des mines clandestines démantelées

La légion de la gendarmerie de Kédougou (sud-est) a procédé à l’arrestation de 699 personnes et a démantelé des mines clandestines, lors d’une vaste opération menée du 08 au 13 décembre dans la zone de Bembou (département de Saraya, région de Kédougou). Durant l’opération, la gendarmerie a aussi saisi 20 sacs de 50 kg de cyanure et un important lot de matériels.



Les chiffres des saisies, rendus publics samedi, ont donné la mesure de l'ampleur des activités illégales ciblées. Selon les informations du journal L’Observateur, outre le cyanure, 380 baguettes d'explosifs ont été saisies. Un impressionnant matériel logistique a été aussi confisqué : 135 groupes électrogènes, 66 marteaux-piqueurs, 19 motopompes et une machine détectrice d'or, entre autres.



L'opération a également mis en lumière l'écosystème parallèle qui se développe autour de ces sites illicites. Dix (10) bars et une salle de jeux clandestins ont été démantelés par les gendarmes, saisissant onze (11) consoles PlayStation, trois (03) machines à sous, ainsi qu'un important stock de boissons alcoolisées, de cigarettes et de stupéfiants.



Parmi les 699 personnes interpellées durant ces six (06) jours, 415 étrangers ont été contrôlés pour défaut de pièces d'identité ou diverses infractions. Un chiffre qui souligne le caractère transfrontalier de l'orpaillage illégal.



Le volet logistique n'a pas été négligé, avec le contrôle de 342 motos et 229 véhicules, dont 122 motos et 05 tricycles ont finalement été saisis, illustrant l'importance des moyens de transport pour ces activités.



Sur le terrain, les forces de l'ordre ont procédé à la mise hors d'usage de quatre (04) machines broyeuses de cailloux et à l'incinération sur place d'une tente de fortune. Quatorze (14) sites illicites ont été systématiquement démontés, envoyant un message clair aux orpailleurs clandestins.