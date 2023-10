54 migrants partis du Sénégal périssent en mer dans une pirogue portée disparue depuis le 7 octobre

Tragiques nouvelles d’une pirogue portée disparue dans la nuit de 7 au 8 octobre avec à son bord 58 personnes (dont 19 femmes et 3 enfants).



Selon la présidente de l’ONG Caminando Fronteras, l’embarcation a fait un naufrage et il n’y a eu 4 SURVIVANTS dont 2 hommes, une femme et son enfant) qui ont été évacués à l'hôpital de Laayoune.



Tout le reste des candidats (54 personnes) qui étaient dans cette pirogue, a péri dans l’Ocean. Ils étaient des Sénégalais, selon Helena Maleno Garzòn.



Dans le même registre tragique, une pirogue partie du Sénégal avec au moins 215 personnes a été secourue à Tenerife cette nuit de vendredi avec un décès enregistré et 4 candidats évacués à l’hôpital.