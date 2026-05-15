Dakar : le gouverneur interdit l'occupation anarchique sous les autoponts et ouvrages publics

Le gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, a annoncé ce vendredi 15 mai sa volonté de mettre fin à l'installation anarchique sous les autoponts, échangeurs et autres ouvrages publics.



Dans un communiqué, l'autorité administrative constate une « recrudescence de la présence irrégulière de personnes et d'installations » dans plusieurs localités de la région de Dakar.



Selon lui, cette situation se traduit notamment par « l'installation d'abris de fortune, l'exercice d'activités commerciales non autorisées, le stationnement anarchique de motos et de matériels divers, ainsi que l'utilisation de ces espaces comme lieux d'hébergement nocturne ».



Pour Ousmane Kane, ces « pratiques portent gravement atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes et des biens, à la salubrité publique ainsi qu'à la préservation des infrastructures routières ». Elles constituent, ajoute-t-il, un « facteur de vulnérabilité sécuritaire et entravent la libre circulation ».



Les interdictions



En conséquence, le gouverneur rappelle qu'il est strictement interdit de :

- élire domicile ou passer la nuit sous les autoponts, échangeurs et autres ouvrages publics ;

- d'y ériger des abris ou installations de fortune ;

- d'y exercer des activités commerciales, de gardiennage ou toute autre activité non autorisée ;

- d'y stationner de manière anarchique des motos, charrettes, véhicules ou tout autre matériel.



Les services compétents de l'État, en particulier les Forces de défense et de sécurité, en lien avec les collectivités territoriales et les autres services techniques habilités, mèneront des opérations de contrôle et de libération systématique des espaces irrégulièrement occupés, précise le communiqué.



Enfin, le gouverneur de Dakar appelle les populations au respect strict des règles relatives à l’occupation du domaine public et invite chacun à faire preuve de civisme, de responsabilité et de vigilance afin de contribuer à la préservation de l’ordre public, de la sécurité collective et de l’intégrité des infrastructures publiques.