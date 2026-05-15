AGEROUTE : Cheikh Ahmed Tidiane Thiam relevé de ses fonctions suite à ses accusations contre le DG

Cheikh Ahmed Tidiane Thiam, directeur des ressources humaines de l'AGEROUTE, a été relevé de ses fonctions. Une décision qui intervient peu après ses accusations publiques contre son directeur général, Moustapha Fall.



Lors d'une conférence de presse le mercredi 13 mai, M. Thiam avait dénoncé des « violations flagrantes » des textes réglementaires. Il a notamment reproché à son supérieur d'avoir rédigé 23 notes de service sans concertation, entraînant des mutations jugées irrégulières, l'utilisation de deux véhicules V8 en violation d'un décret de 2021 supprimant les véhicules de fonction, la signature d'un protocole de 4 milliards de FCFA sans aval ministériel, ainsi que le non-respect de la loi sur la déclaration de patrimoine.



Interrogé, Moustapha Fall a promis de répondre et de « démonter » les accusations portées par son ancien DRH.