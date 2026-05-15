Les États-Unis annoncent la prolongation de 45 jours du cessez-le-feu entre Israël et le Liban

Les États-Unis ont annoncé vendredi la prolongation de 45 jours du cessez-le-feu entre Israël et le Liban, à l’issue de discussions qualifiées de « très productives » par Washington.



Cette annonce intervient malgré la poursuite des frappes israéliennes au Liban depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu négocié sous médiation américaine.

Tommy Pigott a également indiqué que le volet politique des négociations reprendrait les 2 et 3 juin au département d’État.



Parallèlement, un « volet sécuritaire » distinct réunissant des délégations militaires des deux pays sera lancé le 29 mai au Pentagone.



Cette annonce fait suite à un troisième cycle de négociations mené sous médiation américaine au département d’État.



Un porte-parole du département d’État a qualifié auprès d’Anadolu les discussions de « très positives », affirmant qu’elles avaient même « dépassé les attentes ».



Selon un responsable américain, la délégation des États-Unis était composée du conseiller du département d’État Michael Needham, de l’ambassadeur américain en Israël Mike Huckabee et de l’ambassadeur des États-Unis au Liban Michel Issa.



Le Liban était représenté par l’ambassadrice Nada Hamadeh Moawad et l’envoyé présidentiel libanais Simon Karam, a précisé la même source.