Les États-Unis annoncent la prolongation de 45 jours du cessez-le-feu entre Israël et le Liban

Les États-Unis ont annoncé vendredi la prolongation de 45 jours du cessez-le-feu entre Israël et le Liban, à l’issue de discussions qualifiées de « très productives » par Washington.
Cette annonce intervient malgré la poursuite des frappes israéliennes au Liban depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu négocié sous médiation américaine.
Tommy Pigott a également indiqué que le volet politique des négociations reprendrait les 2 et 3 juin au département d’État.
Parallèlement, un « volet sécuritaire » distinct réunissant des délégations militaires des deux pays sera lancé le 29 mai au Pentagone.
Cette annonce fait suite à un troisième cycle de négociations mené sous médiation américaine au département d’État.
Un porte-parole du département d’État a qualifié auprès d’Anadolu les discussions de « très positives », affirmant qu’elles avaient même « dépassé les attentes ».
Selon un responsable américain, la délégation des États-Unis était composée du conseiller du département d’État Michael Needham, de l’ambassadeur américain en Israël Mike Huckabee et de l’ambassadeur des États-Unis au Liban Michel Issa.
Le Liban était représenté par l’ambassadrice Nada Hamadeh Moawad et l’envoyé présidentiel libanais Simon Karam, a précisé la même source.
Cette annonce intervient malgré la poursuite des frappes israéliennes au Liban depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu négocié sous médiation américaine.
Tommy Pigott a également indiqué que le volet politique des négociations reprendrait les 2 et 3 juin au département d’État.
Parallèlement, un « volet sécuritaire » distinct réunissant des délégations militaires des deux pays sera lancé le 29 mai au Pentagone.
Cette annonce fait suite à un troisième cycle de négociations mené sous médiation américaine au département d’État.
Un porte-parole du département d’État a qualifié auprès d’Anadolu les discussions de « très positives », affirmant qu’elles avaient même « dépassé les attentes ».
Selon un responsable américain, la délégation des États-Unis était composée du conseiller du département d’État Michael Needham, de l’ambassadeur américain en Israël Mike Huckabee et de l’ambassadeur des États-Unis au Liban Michel Issa.
Le Liban était représenté par l’ambassadrice Nada Hamadeh Moawad et l’envoyé présidentiel libanais Simon Karam, a précisé la même source.
Autres articles
-
Sommet Chine-États-Unis: Xi Jinping prévient Donald Trump d'un risque de «conflit» sur Taïwan
-
RDC: aux États-Unis, une proposition de loi pour sanctionner les saboteurs des accords de Washington
-
Moyen-Orient: nouvelle frappe israélienne sur l'autoroute au sud de Beyrouth
-
"Nous sommes des citoyens" : la passe d’armes par médias interposés entre Kylian Mbappé et Jordan Bardella
-
L'Espagne signale un nouveau cas d'hantavirus chez un passager évacué du bateau