« Propos mensongers » et « manque de loyauté inédit » : ce que l'AGEROUTE reproche à son ex-DRH

Cheikh Ahmeth Tidiane Thiam, directeur des ressources humaines de l'AGEROUTE, a été licencié pour faute lourde. Cette décision intervient peu après ses accusations publiques à l'encontre du directeur général, Moustapha Fall.



Dans un communiqué signé par le DG, il est reproché à l'ex-DRH d'avoir tenu des « propos mensongers ». Selon Moustapha Fall, ces actes « nuisent gravement » aux intérêts supérieurs de l'AGEROUTE et traduisent un « manque de loyauté inédit » à l'égard de la Direction générale.





Ci-dessous l’intégralité du texte.





Monsieur le Directeur des Ressources Humaines,



Dans l'après-midi du 13 mai 2026, vous avez tenu un point de presse en direct largement diffusé dans les réseaux sociaux et les médias notamment Seneweb ayant pour sujet la gouvernance de l'AGEROUTE depuis ma nomination.



Au cours de votre sortie, vous avez tenu des propos mensongers à mon égard et divulgué des informations internes et confidentielles de l'AGEROUTE au grand public.

Vous avez également évoqué des faits relatifs à des choix stratégiques propres à mon arrivée dans l'Agence et tenté de créer un malaise entre la Direction Générale et ses collaborateurs.



Ce point de presse aux relents politiques a porté gravement atteinte à l'image et au crédit de l'institution, créant ainsi un malaise en interne et vis à vis de nos différents partenaires.

Ces faits sont constitutifs de fautes lourdes parce qu'il s'agit d'actes de défiance et d'insubordination manifeste et intolérables eu égard au poste que vous occupez, à savoir l'encadrement du personnel.



Par ailleurs, ces actes nuisent gravement aux intérêts supérieurs de l'AGEROUTE et traduisent un manque de loyauté inédit à l'égard de la Direction Générale.



Pour toutes ces raisons évoquées, je vous notifie par la présente, votre licenciement pour fautes lourdes avec effet immédiat entrainant toutes les conséquences de droit.



Votre solde de tout compte, incluant le reliquat de salaire dû jusqu'à ce jour et le paiement des congés payés non pris (hors indemnités supprimées pour faute lourde), sera tenu à votre disposition au service comptable après inventaire des effets de service.



Vous êtes tenu de restituer sans délai l'ensemble des biens de l'AGEROUTE en votre possession: véhicule, ordinateur portable, téléphone, badges d'accès, documents confidentiels et tout matériel bureautique et/ou informatique en présence d'un huissier et d'un représentant de l'AGEROUTE dès le lundi 18 mai 2026.





A

Monsieur Cheikh Ameth Tidiane THIAM

Directeur des Ressources Humaines AGEROUTE