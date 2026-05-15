Faux monnayage : les douanes saisissent près d'1,089 milliard de FCFA à Goudomp et arrêtent deux étrangers

Le Poste des Douanes de Nianaw (Subdivision de Kolda/Sud) a démentelé, le jeudi 14 mai 2026 vers 16 heures, un réseau transfrontalier de faux monnayage dans le sud du pays et intercepté une cargaison de billets noirs d'une contrevaleur estimée à près d’un milliard 89 millions de francs CFA, alors qu'une tentative de lavage était en cours.



La saisie a été opérée dans la localité de Kittim, située dans le département de Goudomp. Les agents ont mis la main sur un lot comprenant 1 900 billets en coupures de 100 dollars et 3 000 billets en coupures de 500 euros. Deux individus de nationalité étrangère ont été arrêtés sur le coup par les forces de l'ordre.



L'opération a été rendue possible grâce à l'exploitation d'un renseignement faisant état d'un trafic de fausse monnaie de part et d'autre de la frontière. Les douaniers ont alors déployé une stratégie combinant filature et observation pour intercepter les convoyeurs au moment opportun.



L’enquête suit actuellement son cours pour identifier les ramifications de ce réseau. À travers un communiqué de sa Division de la Communication, l’Administration des Douanes a réaffirmé sa détermination à combattre fermement la criminalité financière et le faux monnayage.

