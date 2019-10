55 éléphants morts de faim et de soif au Zimbabwe

Le porte-parole des parcs nationaux du pays, a signalé aux médias que plusieurs cadavres d'éléphants ont été vus aux alentours de points d'eaux asséchés en certains endroits du pays.



Un spécialiste a indiqué qu'outre le manque de pluie, la surpopulation incite plusieurs éléphants à s'éloigner du parc pour chercher de quoi se nourrir.



Et selon lui, c'est au cours de leur migration que beaucoup trouvent la mort.

Autre cause du décès massif de ces animaux, le peu de budget que l'état alloue pour leur entretien..



Au regard de la grave crise financière qui frappe le Zimbabwe, l'état ne dispose plus de fonds pour gérer la faune sauvage a indiqué un responsable local.



La solution serait donc de vendre des éléphants à des parcs étrangers.



Mais cette solution a suscité la vive réaction des associations de protection de la faune qui soutiennent que des éléphanteaux ont été arrachés à leurs familles, traumatisés et envoyés à l'étranger dans des zoos inadaptés notamment en Chine.