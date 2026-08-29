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Kédougou : la BRS saisit 4300 comprimés de Tapentadol et interpelle un individu pour exercice illégal de pharmacien



Kédougou : la BRS saisit 4300 comprimés de Tapentadol et interpelle un individu pour exercice illégal de pharmacien
Un individu a été interpellé pour détention et cession de produits psychotropes, vente illicite de médicaments et exercice illégal de la profession de pharmacien par la BRS de Kédougou. 

Selon la Police nationale, c’est à la suite d’un renseignement opérationnel relatif à l’existence d’un réseau de trafic de comprimés de Tapentadol dans le quartier Dinguessou de Kédougou que la Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Kédougou, relevant de l’OCRTIS, a procédé à l’interpellation d’un individu.

Au terme des investigations menées, le suspect a été appréhendé en possession de 4 300 comprimés de Tapentadol « Royal ».

Il a été placé en garde à vue pour détention et cession de produits psychotropes, vente illicite de médicaments et exercice illégal de la profession de pharmacien.
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Moussa Ndongo

Samedi 29 Août 2026 - 20:07


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