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Autoroute Mbour-Kaolack : un mort et un blessé dans un accident à hauteur de Mbellongouthie



Autoroute Mbour-Kaolack : un mort et un blessé dans un accident à hauteur de Mbellongouthie
Un accident de la circulation survenu samedi matin sur l’autoroute à péage Mbour-Kaolack, a fait un mort et un blessé, a appris l’APS de la 32e Compagnie d’incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.

L’accident  a impliqué un véhicule particulier qui a dérapé avant de se renverser sur l’axe Thiadiaye-Fatick (centre), à hauteur du village de Mbellongouthie, précise la même source.

Le corps sans vie de la personne décédée a été déposé à la morgue de l’hôpital régional Marième Faye Sall de Fatick. Le service d’accueil des urgences (SAU) de ladite structure sanitaire a aussi accueilli le blessé.  
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Moussa Ndongo

Samedi 29 Août 2026 - 20:20


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