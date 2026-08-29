Autoroute Mbour-Kaolack : un mort et un blessé dans un accident à hauteur de Mbellongouthie

Un accident de la circulation survenu samedi matin sur l’autoroute à péage Mbour-Kaolack, a fait un mort et un blessé, a appris l’APS de la 32e Compagnie d’incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.
L’accident a impliqué un véhicule particulier qui a dérapé avant de se renverser sur l’axe Thiadiaye-Fatick (centre), à hauteur du village de Mbellongouthie, précise la même source.
Le corps sans vie de la personne décédée a été déposé à la morgue de l’hôpital régional Marième Faye Sall de Fatick. Le service d’accueil des urgences (SAU) de ladite structure sanitaire a aussi accueilli le blessé.
L’accident a impliqué un véhicule particulier qui a dérapé avant de se renverser sur l’axe Thiadiaye-Fatick (centre), à hauteur du village de Mbellongouthie, précise la même source.
Le corps sans vie de la personne décédée a été déposé à la morgue de l’hôpital régional Marième Faye Sall de Fatick. Le service d’accueil des urgences (SAU) de ladite structure sanitaire a aussi accueilli le blessé.
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