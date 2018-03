58ième fête de l’indépendance : Macky Sall voit les choses en grand

Le chef de l’Etat veut que la 58ième célébration de l’accession à l’indépendance du Sénégal soit fêtée dignement. C’est dans ce sens qu’il a soutenu, ce mercredi, lors du Conseil des ministres qu’il a présidé, que «cette fête de l’Armée et de la jeunesse doit mobiliser dans la communion, toutes les populations, les élèves et étudiants, les forces vives de la nation autour du patriotisme et de l’exaltation des valeurs de la République».



Macky Sall de conclure sur ce sujet en exhortant ses collaborateurs à «prendre toutes les dispositions requises, pour assurer un parfait déroulement des prises d’armes, défilés civils et militaires et célébrations sur toute l’étendue du territoire national».