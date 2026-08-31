France : L’ancien Premier ministre Édouard Balladur est décédé à l’âge de 97 ans

L'ancien Premier ministre Édouard Balladur est décédé ce lundi 31 août à Paris à l'âge de 97 ans, annonce sa famille à l'AFP. Une messe sera donnée dans la stricte intimité familiale", a-t-on ajouté de même source, sans plus de précision.



Édouard Balladur fut le dernier Premier ministre de François Mitterrand de mars 1993 à mai 1995. Il restera dans l'histoire politique comme "l'ami de trente ans" de Jacques Chirac devenu son rival lors d'une campagne présidentielle de 1995 féroce qui mettra un terme à ses ambitions.