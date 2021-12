« 69 feux de brousse ont ravagé plus de 10 hectares dans la région de Matam en 2021» (ministre)

Soixante-neuf feux (69) de brousse ont ravagé 10 376 hectares dans la région de Matam, au cours de cette année, a déclaré vendredi, Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement et du développement.



Cette région est la plus touchée par les feux de brousse en 2021, a-t-il souligné, lors d'une réunion à Semmé avec les autorités administratives locales.



«C'est la raison pour laquelle nous voulons nous rapprocher des populations pour leur parler, les sensibiliser davantage à la nécessité de préserver cette importante quantité de fourrages, à la suite d'une pluviométrie extrêmement abondante.» Il a salué la détermination des agents des Eaux et forêts, des populations de la région et des maires à éradiquer les feux de brousse.



Abdou Karim Sall a annoncé, par ailleurs, que l'État a prévu 45 milliards de FCfa pour équiper les Directions chargées de l'Environnement, des parcs nationaux, des aires marines protégées, des eaux et forêts et des chasses de la conservation des sols.