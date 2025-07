6e Conférence mondiale des Présidents de Parlement : El Malick Ndiaye va partager la vision du Sénégal sur la paix et la justice

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, séjourne actuellement à Genève, en Suisse, où il prend part à la 6e Conférence mondiale des Présidents de Parlement. Cette rencontre, organisée par l’Union interparlementaire (UIP) en partenariat avec les Nations Unies, s’est ouverte ce mardi autour du thème : « Le monde dans la tourmente : coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous ».



Dans une publication sur sa page Facebook, El Malick Ndiaye annonce qu’il interviendra en séance plénière pour « partager la vision du Sénégal sur les grands enjeux parlementaires, notamment la démocratie, la justice et la paix ».



« Je participerai également à plusieurs panels thématiques et tiendrai des rencontres bilatérales avec le Secrétaire général de l’UIP et des homologues, afin de renforcer la coopération interparlementaire et de consolider la diplomatie parlementaire de notre pays », a-t-il écrit.