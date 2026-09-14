Rufisque : les matchs de Navétanes suspendus par le préfet

Dans un communiqué, l’autorité administrative informe les responsables du mouvement Navétanes, les présidents d’ASC, les joueurs, les supporters ainsi que l’ensemble des populations de cette décision.

Selon le préfet, cette décision fait suite aux « incidents et actes de violence enregistrés à l’occasion de certaines rencontres », notamment des affrontements entre supporters ayant porté atteinte à la sécurité des personnes, à la tranquillité publique et à l’intégrité des biens publics et privés.

La répétition de ces incidents fait peser, selon l’autorité administrative, « des risques importants sur l’ordre public et la sécurité des populations ».

Un arrêté préfectoral attendu ce lundi

Magatte Diouck précise que la mesure de suspension sera formalisée par un arrêté préfectoral qui doit être publié ce lundi.

À ce stade, aucune date de reprise des matchs de Navétanes dans la ville de Rufisque n’est envisagée.

L’autorité administrative invite les responsables du mouvement Navétanes, les dirigeants d’ASC, les joueurs, les supporters et les autres acteurs concernés à faire preuve de responsabilité, de retenue et de civisme.

Elle leur demande également de s’abstenir de toute initiative susceptible de troubler l’ordre public.

Le préfet rappelle que le sport doit rester « un espace de fraternité, de fair-play, de cohésion sociale et de saine compétition ». Il ne saurait, selon lui, servir de prétexte à la violence, aux affrontements, aux dégradations ou à la destruction de biens publics ou privés.

Enfin, Magatte Diouck appelle les populations, particulièrement les jeunes, à privilégier le calme, le dialogue et le respect des règles, dans l’intérêt de la sécurité collective et de la préservation de la tranquillité publique.

Le Préfet du département de Rufisque, Magatte Diouf, a décidé de suspendre les matchs de Navétanes dans la ville de Rufisque. La mesure est motivée par des raisons liées à la préservation de l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens.