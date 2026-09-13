Affaire Babacar Ba : Vingt organisations réclament la protection des acteurs citoyens et des enquêtes rigoureuses

Les organisations de la société civile sénégalaise font bloc contre l'escalade des menaces et l'intimidation visant les défenseurs des droits humains et les voix critiques. Dans une déclaration conjointe signée par 20 structures, dont Africa Jom Center, l'ONDH, le Réseau Siggil Jigéen, la RADDHO, la LSDH, la COSCE et l'ONG-3D, la coalition dénonce la surenchère d’attaques verbales et réaffirme sa détermination à « exercer pleinement son rôle de veille, d’alerte, de proposition et d’interpellation ».



Les signataires mettent en évidence la situation de leur collègue Babacar Ba, « de nouveau visé par des menaces émanant d’un acteur politique du camp présidentiel », alors que les auteurs de précédentes menaces de mort à son encontre n’ont toujours pas été identifiés. Constatant que « ces attaques commencent à revêtir un caractère structurel », marquées par l'emploi de termes dénigrants tels que « fumiers » ou « individus de mauvaise foi », le collectif interpelle directement le gouvernement. Les 20 organisations exigent des autorités compétentes « qu'elles prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des acteurs de la société civile et fassent toute la lumière sur ces menaces », prévenant qu'« aucune pression ne les détournera de leur engagement en faveur de la démocratie et de l’État de droit ».