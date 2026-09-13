« escroquerie à la farine : la gendarmerie de touba démantèle un réseau ayant soutiré "31,9 millions de fcfa" à olam agri »

La Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Touba a neutralisé un réseau criminel spécialisé dans l'escroquerie aux commandes de farine, au préjudice de la société Olam Agri. Deux suspects principaux, D. Diop et E.H. Fall, ont été déférés au parquet du Tribunal de grande instance de Diourbel pour "association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture privée de banque et escroquerie".



L'affaire a débuté à la veille du Magal de Touba, lorsqu'un individu utilisant la fausse identité de C.I. Faye s'est présenté à l'entrepôt de l'entreprise au quartier Ndame. Le 13 août 2026, l'escroc a passé une première commande de 15,9 millions de FCFA, suivie d'une seconde commande de 16 millions de FCFA. Pour déclencher les livraisons, le mis en cause envoyait par WhatsApp de faux bordereaux de versement bancaire, permettant d'obtenir la marchandise sans vérification préalable de l'entreprise.



Alertés après la constatation de l'inexistence des versements, les gendarmes ont mis en place une opération de livraison surveillée lors d'une troisième commande. L’interpellation successive du chauffeur de camion C. Diouf et de son employeur C. Dieng a permis aux enquêteurs de remonter la filière. Les investigations ont conduit les forces de l'ordre à suivre le chargement de Touba vers Gossas, puis Diourbel.



Le dispositif de surveillance déployé à Diourbel a permis d'interpeller d'abord un conducteur de moto « Jakarta » chargé d'ouvrir le dépôt, puis de piéger les deux cerveaux du réseau. D. Diop et E.H. Fall ont été arrêtés en flagrant délit alors qu'ils arrivaient à bord d'un véhicule particulier avec un camion plateau pour acheminer la farine vers Dakar. Le préjudice total subi par la société Olam Agri s'élève à 31,9 millions de FCFA.