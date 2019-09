74e session de l’Onu : Macky Sall se rend ce samedi à New York

Macky Sall se rend ce samedi à New York, où il prendra part à la 74e session ordinaire de l’assemblée générale des Nations unies, annonce un communiqué de la présidence sénégalaise.



« Le président Sall fera une allocution à la plénière de l’assemblée, le 24 septembre. Il prendra également part à plusieurs événements en marge de la session, en plus des audiences et entretiens bilatéraux », ajoute la même source.



La 74e session ordinaire de l’assemblée générale des Nations unies portera sur le thème : « Dynamiser les efforts multilatéraux pour l’éradication de la pauvreté, l’éducation de qualité, l’action contre le changement climatique et l’inclusion ».



Le chef de l’Etat va s’exprimer devant le Centre d’affaires US-Afrique, qui est « une composante de la chambre américaine de commerce ». Macky Sall va également donner une conférence sur « l’Afrique dans les relations internationales contemporaines », à l’Université de Yale.



Son retour à Dakar aura lieu le 26 septembre.