7e forum sur les secteurs régulés : Talla Dieng prône la valorisation des cultures au Sénégal

Talla Dieng Président de l’Union des radios associatives communautaires (URAC) a plaidé pour la valorisation de nos cultures. Pour lui, la langue, c’est ‘’la trame dans laquelle on construit le développement’’. Il se prononçait, ce mardi à l’occasion du 7e Forum de partage et d'échanges sur les secteurs régulés organisé par la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs) en partenariat avec l'ARTP. Cette rencontre porte sur le thème : « ARTP, 2014/2024 : Bilan d’une décennie de régulation des communications électroniques, des Postes et perspectives à l’horizon 2035 ». Suivez !

