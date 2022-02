8 Ha domaine militaire de Ouakam octroyés à la délégation officielle de la FSF : la Fédération de tir et chasse crie au scandale

L’octroi des terrains à la délégation de 52 personnes ayant pris part à la CAN victorieuse au Cameroun dans la capitale n’a pas fait que des heureux. La désaffection partielle d’un terrain dans le périmètre de l’École des officiers de la Gendarmerie à Ouakam entraînerait la disparition du champ de tir de la Fédération sénégalaise de Tir et de Chasses.



Dépossédée de son mythique stand de tir des anciens champs de course de Dakar par Karim Wade, alors tout-puissant « ministre de la Terre, du Ciel et de la Mer », la fédération sportive n’est pas prête à vivre une nouvelle « injustice» après avoir consenti un important investissement dans le site sur la lancée de préparation des prochains JO Paris 2024, mais surtout les JOJ Dakar 2026, rapporte le journal "Sud Quotidien".



La désaffection de terrain à la délégation du Sénégal à la CAN victorieuse du trophée continental au Cameroun pourrait être vécue comme un cauchemar pour la Fédération sénégalaise de chasse et Tir. La fédération sportive est en effet sur le qui-vive depuis le décret du Chef de l’Etat de toucher les réserves foncières de l’Armée.



Même si le quotidien Le Témoin évoquait dans sa livraison du vendredi dernier, que le Président Macky Sall avait instruit ses services, notamment le ministère des Finances et du Budget à travers la Direction générale des Impôts et Domaines (DGID) de la possibilité de désaffecter la réserve foncière de l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale de Ouakam sur une superficie de 8 ha, le doute s’est bien installé.



Quoiqu’il en soit, la Fédération de chasse et de tir dirigé par Mamadou Ba n’entend pas vivre cette nouvelle injustice après celle qu’elle dit avoir subi aux débuts des années 2000 avec la démolition par l’Etat de son mythique stand de tir qui se trouvait dans les anciens champs de course de Dakar.



La disparition de ce champ de tir au profit d’autres sportifs entraînera, selon une source fédérale, la perte pure et simple d’un important investissement financier déjà consenti pour le développement de cette discipline qui peut valoir les meilleurs résultats sur le plan international. Mais surtout dans la dynamique dans laquelle elle s’est lancée en direction de la préparation des Jeux olympiques Paris 2024, mais surtout des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar ” 2026″.



D’après des sources ayant pris langue avec la Rédaction de Sud Quotidien, la Fédération dirigée par le président Mamadou Ba, a saisi le CNOSS et le ministère des Sports et n’entend pas se laisser faire.



Pour revendiquer et montrer leur colère face à cette situation, la Fédération de tir et chasse a ajouté, « nous allons saisir le Comité olympique et sportif sénégalais (CNOSS) dont notre président est vice-président. Nous allons aussi en parler avec le ministre des Sports qui a toujours plaidé pour l’équité sportive entre les Fédérations ».