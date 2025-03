8 mars au COUD : les femmes exigent des actes concrets pour un avenir meilleur

Les femmes du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) ont célébré, ce 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes dans un esprit de solidarité et d’unité. Cette année, la commémoration a coïncidé avec une période spirituelle marquée par le Ramadan pour les musulmans et le Carême pour les chrétiens, offrant ainsi un cadre propice au dialogue interreligieux et à la communion.



Une conférence, animée par le Père Yves Ndecky, Cherif Mamina Aidara et Oustaz Pape Hane, a été organisée autour du thème « Femme et travail ». Vêtues de blanc avec des écharpes roses, les femmes du COUD, décrites comme les « véritables reines et dignes héritières des linguères de Nder », ont saisi cette occasion pour exprimer leurs doléances. Ces revendications, issues de consultations menées dans tous les départements et services, reflètent leurs réalités quotidiennes et leurs aspirations à de meilleures conditions de travail.



Parmi les principales demandes formulées par leur porte-parole, Mme Faye Fatou Kiné Diop, figurent :



La construction d’une crèche pour aider les mères à concilier vie professionnelle et obligations familiales ;



L’affiliation ou la création d’une Institution de Prévoyance Maladie (IPM) pour garantir une couverture sanitaire adéquate ;



L’aménagement d’un service gynécologique fonctionnel au sein du COUD ;



L’installation de toilettes exclusivement réservées aux femmes dans tous les services ;



La fourniture d’équipements de protection individuelle (EPI) pour les commis et les lingères ;



La régularisation des cas des femmes ayant plus de 10 ans de service, afin de leur offrir plus de stabilité dans l’emploi.



En réponse à ces revendications, le Directeur du COUD, Dr Ndéné Mbodji, a rendu un hommage appuyé aux femmes du campus social. Il a affirmé que « le pays n’a pas besoin de discours, mais d’actes », insistant sur l’importance de traduire les engagements en actions concrètes. « Ce que la femme veut, Dieu le veut », a-t-il déclaré avec conviction, soulignant sa détermination à œuvrer pour un environnement de travail plus inclusif et équitable.



Dr Mbodji a également évoqué des mesures déjà en cours, telles que la revalorisation des salaires des agents de propreté et d’hygiène, une première étape vers l’amélioration des conditions de travail. Il a rappelé que les directives du dernier Conseil des ministres encouragent un soutien accru aux femmes, conformément à la vision du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre, Ousmane Sonko.