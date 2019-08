8 millions et une chaîne en Or cambriolés chez Mbaye Diagne: le vigile de sa maison arrêté

Le footballeur international sénégalais, Mbaye Diagne, a été victime d’un vol. Une montre d’une valeur de huit (8) millions de F Cfa et une chaîne en or ont été dérobés chez lui, à Scat urbam. Le présumé voleur, le vigile de la maison, a été arrêté par la gendarmerie de la Foire.



Les faits ont eu lieu le 9 août dernier. Absent des lieux pour prendre part à la soirée de Wally Ballago Seck, il aurait laissé la voie libre au présumé voleur El H. Diassé, qui serait passe à l’acte. Selon « Libération », l’employé de la maison aurait sectionné les câbles des caméras de surveillance avant de pénétrer dans la chambre du joueur.



Arrêté, il a été déféré au parquet au terme de sa garde à vue. Le journal indique que le mis en cause aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés.