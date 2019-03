800 kg de cocaïne saisis en Guinée-Bissau: le conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale du Niger arrêté

Du nouveau dans l’affaire des 800 kg de cocaïne saisis en Guinée-Bissau samedi 9 mars dernier. En effet, la police judiciaire qui a procédé à la saisine de la drogue, a informé lundi 11 mars, l’arrestation de quatre (4) suspects à Safim et parmi lesquels, Mohamed Sidi Ahmed, un conseiller du président de l'Assemblée nationale du Niger.



Selon les déclarations faites à Reuters par Domingos Monteiro, le chef adjoint de la Police judiciaire de Guinée-Bissau, « Sidi Ahmed, qui détient une carte professionnelle de l’Assemblée nationale, a été présenté au procureur de la République et a été placé en détention ».

Le site web ActuNiger qui donne l’information, renseigne que les trois (3) autres suspects sont un Sénégalais et deux Nigériens.



L’affaire avait été mise au grand jour le samedi 9 mars dernier lorsque la Police judiciaire Bissau-guinéenne a mené, sur la base d’informations fournies par Interpol, une opération qui a permis de saisir une importante quantité de drogue et par la même occasion, de démanteler une partie d’un vaste réseau de narcotrafiquants.