874 Kg de chanvre indien saisis à Bignona: 4 individus dont les 2 convoyeurs arrêtés, le présumé cerveau identifié à Dakar

L’enquête ouverte suite à la saisie de 874 kilogrammes (Kg) de chanvre indien faite à Abéné, dans la commune de Kafountine (Bignona), le 7 janvier dernier, livre ses secrets. Quatre (4) personnes impliquées et qui étaient en fuite, ont été arrêtées à Kafountine par les hommes en bleu.



« Il s’agit des deux piroguiers, Pape Mbaye Ndoye et Assane Samb, qui devaient transporter la drogue avant que les convoyeurs Amza Diallo et son compagnon Dembo Tamba qui les attendaient sur la terre ferme, ne la récupèrent pour l’acheminer à destination, Dakar », ont confié des sources proches de l’enquête.



Entendus, Pape Mbaye Ndoye, Assane Samb, Amza Diallo et Dembo Tamba ont tous reconnu les faits qui leurs sont reprochés.



« Je reconnais les faits qui me sont reprochés. Je dois vous avouer cependant que je suis un habitué des faits. Je transporte souvent de la drogue à bord de ma pirogue », a déclaré Pape Mbaye Ndoye lors de son interrogation, sous le régime de la garde à vue.



Le présumé cerveau de la bande de trafiquants de drogue établi à Dakar, a été identifié. « Son arrestation n’est plus qu’une question de jours », ont révélé les sources du journal Libération.