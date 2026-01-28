Fête de l’indépendance 2026 : la célébration du 4 avril délocalisée à Thiès

La ville de Thiès a été désignée pour abriter la 66e célébration de l’accession du Sénégal à l’indépendance. En Conseil des ministres du mercredi 28 janvier, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye



La ville de Thiès accueillera la 66ᵉ célébration de l’indépendance du Sénégal. Lors du Conseil des ministres du mercredi 28 janvier, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé sa décision de délocaliser, à Thiès, la célébration de la Fête nationale du 04 avril 2026.



Dans le même ordre d’idées, il a demandé au Gouvernement de faire le point sur les choix prioritaires retenus, la programmation des réalisations sur une période triennale et l’état d’avancement global du programme prioritaire « Indépendance » de l’Agenda national de Transformation, Sénégal 2050.



Cette décision s’inscrit dans le cadre du lancement du nouveau programme de modernisation des villes et territoires, dénommé « Programme Indépendance », qui débutera e 2026. Le Président Faye a rappelé sa volonté de délocaliser la Fête nationale du 4 avril dans un chef-lieu de région, avec les meilleures conditions d’accueil et de déroulement en termes de disponibilité d’infrastructures et de commodités essentielles.

