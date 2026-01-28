Fête de l’indépendance 2026 : la célébration du 4 avril délocalisée à Thiès

La ville de Thiès a été désignée pour abriter la 66e célébration de l’accession du Sénégal à l’indépendance. En Conseil des ministres du mercredi 28 janvier, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye
La ville de Thiès accueillera la 66ᵉ célébration de l’indépendance du Sénégal. Lors du Conseil des ministres du mercredi 28 janvier, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé sa décision de délocaliser, à Thiès, la célébration de la Fête nationale du 04 avril 2026.
Dans le même ordre d’idées, il a demandé au Gouvernement de faire le point sur les choix prioritaires retenus, la programmation des réalisations sur une période triennale et l’état d’avancement global du programme prioritaire « Indépendance » de l’Agenda national de Transformation, Sénégal 2050.
Cette décision s’inscrit dans le cadre du lancement du nouveau programme de modernisation des villes et territoires, dénommé « Programme Indépendance », qui débutera e 2026. Le Président Faye a rappelé sa volonté de délocaliser la Fête nationale du 4 avril dans un chef-lieu de région, avec les meilleures conditions d’accueil et de déroulement en termes de disponibilité d’infrastructures et de commodités essentielles.
La ville de Thiès accueillera la 66ᵉ célébration de l’indépendance du Sénégal. Lors du Conseil des ministres du mercredi 28 janvier, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé sa décision de délocaliser, à Thiès, la célébration de la Fête nationale du 04 avril 2026.
Dans le même ordre d’idées, il a demandé au Gouvernement de faire le point sur les choix prioritaires retenus, la programmation des réalisations sur une période triennale et l’état d’avancement global du programme prioritaire « Indépendance » de l’Agenda national de Transformation, Sénégal 2050.
Cette décision s’inscrit dans le cadre du lancement du nouveau programme de modernisation des villes et territoires, dénommé « Programme Indépendance », qui débutera e 2026. Le Président Faye a rappelé sa volonté de délocaliser la Fête nationale du 4 avril dans un chef-lieu de région, avec les meilleures conditions d’accueil et de déroulement en termes de disponibilité d’infrastructures et de commodités essentielles.
Autres articles
-
Kolda : la RADDHO sensibilise sur la justice et la réparation des victimes de la crise sociopolitique
-
Renforcement du dialogue social : Bassirou Faye fixe des délais pour l’évaluation du Pacte et la réforme sociale
-
Tribunal du travail : le RTS se félicite de la victoire des employés contre le FONGIP et appelle au respect des droits des travailleurs
-
Dakar : Halima Gadji a été inhumée au cimetière de Yoff
-
Environnement : sur 250 000 tonnes de déchets plastiques généré, seulement 10 % sont recyclés