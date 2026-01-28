Renforcement du dialogue social : Bassirou Faye fixe des délais pour l’évaluation du Pacte et la réforme sociale

Lors du Conseil des ministres, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a insisté sur le renforcement du dialogue social et le suivi du Pacte national de stabilité sociale. Considérant le dialogue social comme une exigence dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques sectorielles, le chef de l’Etat a demandé au ministre de la Fonction publique et du Travail de présenter, avant la fin du mois de février 2026, le rapport général d’évaluation des engagements relevant du Pacte national de Stabilité sociale pour une Croissance inclusive et durable, signé le 1er mai 2025.



Soulignant l’impératif de tenir, avec les partenaires sociaux, une réunion d’évaluation et de suivi du traitement des doléances, le président de la République a demandé, aux ministres, de mettre en place des Comités sectoriels et/ou spécialisés de Dialogue social, afin d’asseoir les consensus nécessaires au déploiement adéquat des réformes et politiques publiques.



Par ailleurs, il a instruit le ministre de la Fonction publique et du Travail de proposer un nouveau cadre de gouvernance des doléances et du droit de grève des agents et syndicats actifs dans le secteur public.



Insistant sur l’urgence de veiller au renforcement de la protection sociale des travailleurs et à la préservation soutenue des emplois, le Président Faye a demandé au Premier ministre d’accélérer le processus de modernisation des institutions et du système national de retraite et de sécurité sociale, en travaillant à l’adoption des textes législatifs et réglementaires y relatifs, avant la fin du mois d’avril 2026.

