Kolda : la RADDHO sensibilise sur la justice et la réparation des victimes de la crise sociopolitique

La section régionale de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO) de Kolda a organisé, ce mercredi 28 janvier, une journée d’information et de sensibilisation consacrée à la justice et à la réparation des victimes de la crise sociopolitique survenue entre 2021 et 2024. La rencontre s’est tenue dans la ville de Vélingara.



L’atelier a réuni un large éventail d’acteurs, notamment des représentants de la société civile, des partis politiques, des groupements de promotion féminine (GPF), des services techniques de l’État, des forces de défense et de sécurité (FDS), des victimes ainsi que des professionnels des médias.



A cette occasion, le coordonnateur régional de la RADDHO, Djibi Boiro, a rappelé l’objectif principal de cette initiative inscrite dans un programme national. « Cette journée vise à informer et sensibiliser les populations sur les enjeux de la justice et de la réparation pour les victimes de la crise sociopolitique de 2021 à 2024 », a-t-il déclaré.



Selon lui, l’accent est mis sur les difficultés persistantes d’accès à la justice auxquelles font face de nombreuses victimes. Il a ainsi plaidé pour la conduite d’enquêtes impartiales et indépendantes, avec l’implication effective des organisations de défense des droits humains, afin que les auteurs présumés de violations des droits humains soient traduits devant les juridictions compétentes.



À travers cette rencontre, la RADDHO entend également renforcer la culture des droits humains, favoriser le dialogue entre les différents acteurs et contribuer à la recherche de solutions durables en faveur de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale.