8e de finales aller : Le Bayern marche sur Besiktas, Chelsea accroché par Messi

Il y aura un suspense minimum au retour dans trois semaines. Large vainqueur (5-0) de Besiktas, mardi soir à l'Allianz Arena, le Bayern Munich est quasiment qualifié pour les quarts. Doublés de Müller et Lewandowski, et but de Coman, également passeur.



Dans un match tactique et très intense, Chelsea a été accroché par le FC Barcelone, ce mardi, en 8es de finale aller de la Ligue des champions (1-1). Les Blues ont eu les meilleures occasions, mais Messi a donné un court avantage au Barça avant le retour.



Avec L'Equipe