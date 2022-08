9 jours de grève de l’intersyndicale de la Sen’Eau: la Direction générale toujours aphone à leurs revendications

En assemblée générale, les délégués de l’intersyndicale de la Sen’Eau ont décrété deux jours (48 heures) d’arrêt de travail pour ces 02 et 03 août.



Selon « Le Quotidien » qui donne l’information, les travailleurs de ladite société qui n’ont toujours pas obtenu la satisfaction de leur plateforme revendicative poursuivent leur grève.



Le nombre d’heures de grève est estimé à 216 heures soit plus 9 jours sans travailler. L’intersyndicale essaie de revaloriser les conditions de travail et leur rémunération auprès de la Direction de la Sen’Eau.



Mais, les négociations tardent encore à débuter. Une situation que les travailleurs regrettent ainsi le « manque de bonne volonté de la Direction générale d’apporter des solutions concrètes à la plateforme revendicative ».



Sur la même lancée, ils dénoncent aussi « le caractère arbitraire et illégal des réquisitions faites par l’autorité dépassant largement le taux admis ». Par ailleurs, Ils appellent les travailleurs à ne pas céder « aux intimidations et à suivre le mot d’ordre de grève dans tout le périmètre affermé ».



Très déterminé à obtenir gain de cause, l’intersyndicale réaffirme sa ferme volonté « à mener le combat avec tous les collaborateurs engagés jusqu’à la satisfaction totale des revendications légitimes des travailleurs ».