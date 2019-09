9 pirogues et 109 pécheurs sénégalais arrêtés: la Guinée Bissau demande 1 million pour chaque pirogue

Neuf (9) pirogues et cent neuf (109) pécheurs sénégalais en provenance de Joal ont été mis aux arrêts par les garde-côtes bissau-guinéens. On leur reproche de ne pas disposé de licences de pêche et d'exercer leur activité avec des filets de pêches qui ne sont pas aux normes.



Ainsi, les autorités Bissau-guinéennes pour la libération de ces Sénégalais réclament une somme d'un million de francs CFA pour chaque pirogue.