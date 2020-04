98 cas communautaires au Sénégal: 8 nouveaux ce mercredi dont 6 à Thiès

Et de 98 pour les cas issus de la transmission communautaire au Sénégal. Parmi les 59 nouveaux cas positifs de Covid-19 de ce mercredi 29 avril 2020, la Directrice de la Santé publique Marie Khémess Ngom Ndiaye informa qu'il y 8 nouveaux cas communautaires. Et le département de Thiès a tiré le plus gros lot du jours avec 6 de ces redoutables et incontrôlables cas. Les deux autres sont localisés à Touba et à la Patte d'Oie.



Les cas issus de la transmission communautaire sont ceux là dont on ne peut pas connaître la chaîne de transmission. Mis à part leurs contacts, ils peuvent avoir été contaminés par n'importe qui, suivant leur lieux de résidence ou de passage.



Selon le Professeur Seydi, un cas communautaire peut à lui-seul contaminé au moins 400 personnes en un mois.