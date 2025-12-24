Projet aurifère de Douta : Thor Explorations annonce la date de publication de l’étude faisabilité

Thor Explorations Ltd annonce qu’elle publiera les résultats de l’étude de faisabilité préliminaire (EFP) du projet Douta au Sénégal, le 26 janvier 2026. Cette annonce intervient après un travail d'ingénierie détaillé, mené conjointement avec des entreprises d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) et des entrepreneurs miniers pendant 18 mois.



Selon les résultats opérationnels du troisième trimestre 2025 de Thor Explorations, le coût d'investissement estimé se situe entre 250 et 300 millions de dollars. Thor Exploration prévoit d'autofinancer 150 millions de dollars grâce à ses flux de trésorerie existants et à ses recettes d'exploitation.



Les 100 millions de dollars restants seraient financés par emprunt, évitant ainsi toute dilution du capital. La direction prévoit une première production d'or au premier trimestre 2028, suite à une décision d'investissement prise au premier semestre 2026 et à des commandes d'équipements qui débuteront au premier ou au début du deuxième trimestre 2026.



L'obtention des permis est en cours depuis environ un an et l'approbation finale est attendue d'ici juin 2026, après validation de l'étude d'impact environnemental. La durée d’exploitation du projet Douta est d'environ 10 ans. Thor Explorations Ltd est une société d’exploration minière qui se consacre à l’acquisition, à l’exploration, au développement et à la production de propriétés minières situées au Nigéria, au Sénégal et au Burkina Faso.

