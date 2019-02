A ​Richard Toll, Madické Niang promet de relancer la Css

Le candidat de la coalition "Madické 2019" a tenu un grand meeting à Richard Toll. Madické Niang, qui s’est engagé à soutenir les entreprises privées, une fois élu au pouvoir le 24 février, a promis de redresser la Compagnie sucrière sénégalaise (Css).



«Si je suis élu, je vais relancer la Compagnie sucrière sénégalaise (Css). Parce que je veux garantir des emplois aux jeunes et aux femmes », a promis Madické Niang, qui pour ce faire, demande à ce que la compagnie fasse des efforts surtout concernant la situation des travailleurs.



« Il ne faut pas que cela profite à une partie du personnel. Tous les travailleurs doivent être traités de la même manière. Les plus faibles ne doivent pas être laissés en rade. J’ai toujours été du côté des plus faible », a-t-il avancé.

Me Madické Niang est attendu aujourd'hui, dans son fief; à Saint-Louis.