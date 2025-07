Pape Malick Ndour : « Quatre programmes économiques en 16 mois… un pouvoir qui tâtonne »

L’ancien ministre Pape Malick Ndour s’est exprimé sur le Plan de redressement économique que le Premier ministre Ousmane Sonko doit présenter ce vendredi 1er août au Grand Théâtre.

Il critique une gouvernance marquée, selon lui, par une « improvisation permanente », fondée sur des « slogans et des promesses creuses ». L’économiste estime que la mise en place de quatre (4) programmes économiques en seulement 16 mois traduit un manque de vision claire.

« C’est un pouvoir qui tâtonne, navigue à vue et condamne le pays à l’échec », a-t-il fustigé.



Le texte in extenso :



Un gouvernement qui, les jours pairs, te parle de solutions, et qui, les jours impairs, te parle de projets. Un gouvernement qui, le matin, te vante un agenda national de transformation systémique et qui, tard dans la soirée, te brandit un plan de redressement.



Eh bien, ce gouvernement-là n’est ni plus ni moins qu’un gouvernement fantasmagorique, sans boussole, sans cohérence, sans programme, sans cap clair, bref un gouvernement de l’improvisation permanente, des slogans, des affiches, des brandings et des promesses creuses.



Quatre programmes économiques en 16 mois soit une durée de vie moyenne de 4 mois par programme ? Ceci est symptomatique d’un pouvoir qui tâtonne, navigue à vue, et condamne notre pays à l’échec, à la pauvreté, à la misère noire et au sous-développement.