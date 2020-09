A Bambey ce vendredi, Aly Ngouille Ndiaye ordonne l'arrêt systématique des travaux de pompage

Après le Président Macky Sall qui a effectué une visite jeudi, dans les zones inondées de Keur Massar, une localité de la banlieue dakaroise, son ministre de l’Intérieur prend le relai. Aly Ngouille Ndiaye s’est rendu à Bambey et à Diourbel, situé à environ 150 kilomètres à l'est de Dakar et de Bambey ce vendredi. Il est aussi annoncé à Touba.



Après sa visite dans les sites inondés de Bambey, le ministre a aussitôt demandé l’arrêt systématique des travaux de pompage qui, selon lui, ne sert à rien, parce que les caniveaux sont bouchés.



Aly Ngouille Ndiaye a ainsi demandé au Gouverneur d’instruire au maire de Bambey d’arrêter ces travaux et de procéder au curage de ces caniveaux.



A Diourbel, la situation est plus compliquée avec plus 130 familles impactées. Les populations qui ne sentent pas le Plan Orsec ( Plan national d'organisation des secours), espèrent que les travaux vont démarrer dès ce vendredi avec cette visite du ministre.



Selon la Rfm, Aly Ngouille Ndiaye a pris la direction de la ville sainte de Touba où il fera un constat d’usage après les pluies.