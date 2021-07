À Cannes, la dispendieuse industrie du cinéma se met au vert

Pour les cinéphiles purs et durs, le Festival de Cannes est avant tout une épreuve d'endurance, où il faut savoir rester assis – et souvent somnoler – devant trois, quatre, voire cinq films par jour (et parfois écrire à leur sujet). C'est aussi une course effrénée entre les projections et les contrôles de sécurité successifs, où il faut présenter son badge, son pass sanitaire et ses sacs pour des fouilles méticuleuses. Le tout, avant de passer aux détecteurs de métaux.



Cette année, le déluge de films est tel que les critiques pourront volontiers s'enivrer à en friser l'overdose, les yeux injectés de sang, tant ils auront fixé le grand écran. Après la crise du Covid-19 l'an dernier, les organisateurs ont fait en sorte que les 11 jours de cette grand-messe du cinéma suffisent à recharger les batteries en cas de nouvelle vague. Pas moins de 24 films sont proposés en sélection officielle et plus de cinq fois plus dans les nombreuses compétitions et projections parallèles – sans doute pour compenser l'absence de soirées.



L'abondance de films peut donner lieu à situations saugrenues – comme le fait de commencer à 8 h du matin un lundi avec l'envoûtant "Babi Yar. Context" de Sergei Loznitsa, consacré à l'un des plus grands massacres de l'Holocauste, et de terminer la journée sur une chaise longue pour la projection de "Fast & Furious 9" au Cinéma de la plage de Cannes.



Entre les deux, deux des films les plus attendus de cette édition auront donné, lundi 12 juillet, un sacré coup de fouet à la course à la Palme d'or. L'iconoclaste russe Kirill Serebrennikov a dévoilé en avant-première sa "Fièvre de Petrov", un voyage nocturne et surréaliste dans un paysage urbain post-soviétique, bien que les autorités de Moscou l'aient une nouvelle fois empêché de se rendre physiquement à Cannes. Wes Anderson, quant à lui, a présenté son tant attendu "French Dispatch", une véritable ode à la presse écrite, avec Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Adrian Brody, Willem Dafoe et à peu près tous les autres acteurs que l'on s'attend à voir dans un film de Wes Anderson.