Campagne arachidière : Ousmane Sonko au contact des acteurs à Ndiébel et Ndiaphate

Le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué une tournée économique dans la région de Kaolack ce début de semaine. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du suivi rigoureux de la campagne de commercialisation de l'arachide, un secteur stratégique pour l'économie nationale.



Le chef du gouvernement s'est d'abord rendu dans la communauté rurale de Ndiébel (département de Kaolack, Centre) avant de visiter les installations industrielles de la Sonacos. L'étape suivante de sa tournée l'a mené à Ndiaffate, (kaolack) où il a inspecté les points de collecte officiels. Cette visite de terrain a été l'occasion pour Ousmane Sonko d'échanger directement avec les agriculteurs, les opérateurs et les différents acteurs de la filière sur les réalités de la campagne en cours.



En marge de ces visites, le Premier ministre a réitéré l'engagement de l'État pour une transformation structurelle du secteur. Il a rappelé qu'une nouvelle politique agricole est actuellement en gestation, visant à moderniser les pratiques et à garantir une meilleure souveraineté alimentaire au Sénégal.