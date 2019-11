A Kael, le Président Macky Sall promet 2 milliards de F CFA aux éleveurs

Le président de la République Macky Sall, a promis 2 milliards de F CFA aux éleveurs, ce jeudi lors de la célébration de la journée nationale de l’élevage. Ce, pour le renforcement de leur fonds. En croire le chef de l’Etat, la création de trois (3) agropoles est prévue dans le cadre du programme ‘’Liguéyal Euleuk’’ dans les sous-secteurs suivant : fruits et légumes, aquaculture et pêche, bétails et production agroalimentaire à forte valeur ajoutée.



Le président de la République Macky Sall a aussi parlé de la modernisation du secteur de l’élevage en promettant des séances de travail entre les différents services impliqués pour que les éleveurs puissent disposer de terres pour produire les aliments de bétail et les cultures fourragères.



« Pour la modernisation de l’élevage, il faut que les acteurs de ce secteur se sédentarisent. C’est vrai que l’exode est une tradition chez les éleveurs, qui chaque année font des km à la quête de pâturage. Parfois certains n’hésitent pas à quitter Podor pour Tambacounda dans des conditions extrêmement difficiles. Nous devons essayer de trouver une solution à ce problème. C’est pourquoi nous allons demander au ministre des Collectivités territoriales et aux maires du Sénégal de nous fournir de l’espace. Et avec le ministre de l'Agriculture nous allons faire des cultures fourragères et produire de l’aliment de bétail. Avec cette méthode, on peut développer l’élevage », a déclaré le président Macky Sall à Kaél.