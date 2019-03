A Rebeuss, Khalifa Sall "affiche son plus beau sourire et demande pourquoi les gens sont pressés de le voir dehors"

A la prison de Rebeuss depuis deux ans, Khalifa Sall est aujourd'hui plus que jamais surveillé, après la réélection du Président Macky Sall et au moment où tout le monde parle d'une grâce en sa faveur.



Au tout début de son arrestation, il suffisait juste d’avoir un permis de visite pour que l’on daigne vous ouvrir les portes de sa seconde demeure. Maintenant avant d’obtenir ce papier , il vous faut d’abord écrire au juge et donner une explication détaillée du motif de votre visite. Dés fois avec toutes ces procédures, il arrive qu’on vous refuse l’accès sans explication.



Une situation qui n’a nullement changé l’humour de l’ex-maire et député détenu si l’on se fie aux personnes qui lui rendu visite dernièrement. Khalifa Sall est dans sa grande forme et montre son plus beau sourire. Il se permet même de railler ses visiteurs. Par exemple, quand ces derniers lui demandent quand il va sortir de prison, en guise de réponse, il rit aux éclats et demande à ses interlocuteurs pourquoi ils sont tellement pressés de le voir sortir.