A Saint-Louis, les enseignants invitent Macky à copier la politique de Alpha Condé

Les enseignants ont marché pour inciter le gouvernement à respecter les accords qu’il à signé. « Et je pense que, ce que les gens ont eu à vivre aujourd’hui, atteste que la ferveur des enseignants est entière. Et sont déterminés pour nous permettre de mener à bon port cette lutte que nous avons engagée», ont-ils déclaré.



Ainsi, ils invitent le Chef de l’Etat Macky Sall à faire comme le Président Alpha Condé. « Cette forte mobilisation des enseignants ici à Saint Louis permet d’exiger du gouvernement du Président Macky Sall le respect des accores signés avec les organisations syndicales notamment le CUSEMS. Le gouvernement est l’unique responsable de cette situation. Parce qu’il n’a pas honoré les engagements. C’est pour quoi tous les enseignants du Sénégal se sont donnés rendez-vous à Saint Louis pour dire au Président Macky Sall, nous exigeons la matérialisation des accords, mais surtout l’alignement de l’indemnité de logement qui mettent en exergue la justice social et l’équité », réclament-ils.



Affichant leur détermination, les enseignants se disent : « démotivés, démoralisés, découragés ». Car pour eux, ils travaillent dans des conditions difficiles, alors que « ce sont eux les jardiniers de l’intelligence humaine ». Pour eux, « Aujourd’hui, le Président Macky Sall ne peut pas faire moins que le Président Alpha Condé qui a augmenté à hauteur de 40% les salaires des enseignants. Qui a rassuré son peuple, les parents, les élèves, et lundi les cours vont reprendre en Guinée ».