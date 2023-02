À Varsovie, Joe Biden veut rassurer les partenaires de l'Otan de l'ex-URSS

La journée de Joe Biden ce mercredi devrait s’articuler autour de la stratégie que doivent adopter les pays de l’est de l’Otan face à la Russie et ses alliés. Il rencontrera les membres du groupe de Bucarest, qui réunit les neuf pays du flanc est de l’Otan et qui, pour beaucoup, partagent des frontières avec la Russie ou l’Ukraine.



Symbole fort

Tenir cette réunion en Pologne est symbolique. Aux frontières du conflit, beaucoup de Polonais se sentent menacés par l’armée russe si jamais elle venait à s’imposer en Ukraine. Mais Joe Biden a rappelé lors de son discours mardi soir à quel point il était attaché à l’article 5 du traité de l’Otan devant une foule en liesse : « Si un membre est attaqué, alors c’est toute l’Alliance qui est attaquée. ».



Des troupes US

À l'issue des discussions d’aujourd’hui, on s’attend d'ailleurs à ce que les États-Unis prennent la décision d’installer des troupes de manière permanente sur le sol polonais.



De quoi resserrer encore un peu plus les liens entre les deux pays qui ont affiché leur grande amitié aux yeux du monde lors de la journée de mardi. Le président américain devrait ensuite s’envoler dans l’après-midi pour Washington.