A Ziguinchor, Sonko éclipse Macky et ambitionne de faire de la Casamance un hub commercial et...

Ziguinchor répondu oui à Ousmane Sonko, leader de la coalition Sonko président, qui a relevé le pari de la mobilisation, devant le président sortant qui était également dans la ville ce jour. Lors de son meeting, cet après-midi, au Stade Jules François Bocandé, Sonko a décliné ses ambitions pour la verte Casamance.



« Vous avez relevé le défi. Nous nous sommes en mission pour le Sénégal, nous avons une mission pour l’Afrique. Cette mission, c’est une mission de libération nationale », a déclaré Ousmane Sonko.



Dans sa déclaration, Ousmane Sonko propose des voies de recours : « les solutions que nous voudrions proposer, c’est de faire de la région naturelle de la Casamance un véritable hub commercial et financier. Comment le faire ? C’est que le port de Ziguinchor sera élevé au niveau des standards internationaux et des infrastructures de haute qualité ».

Le leader du Pastef de rappeler : « Il y a 4 ans de cela, ils ont dit qu'ils allaient draguer le port, ils n’ont rien fait. Et l’argent à été détourné. La deuxième chose, les marchés seront modernisés et réorganisés pour servir de lieu d’affaires dans les pays limitrophes ».



Un autre élément, dit-il, « c’est de faire de Ziguinchor un centre d’excellence pour l’éducation et la santé. Nous voulons un développement d’une offre médicale de qualité, grâce à la faculté de médecin de l’université Assane Seck de Ziguinchor. Nous voulons faire de cette université une université sous régional, d’excellence, pour que les étudiants puissent venir de partout dans la sous-région ».