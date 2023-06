À l'approche du cyclone Biparjoy, plus de 100 000 personnes évacuées en Inde et au Pakistan

L'agence météo indienne a estimé que Biparjoy toucherait terre au port de Jakhau et a mis en garde contre des dégâts de multiples natures : dommages aux cultures, aux réseaux électrique et de télécommunication, perturbations du trafic ferroviaire et routier ou encore "destruction totale" des habitations traditionnelles, faites de boue séchée et de tôle.

Des rafales de vent jusqu'à 150 km/h



Dommage collatéral du réchauffement de la mer d'Oman

Son nom signifie "désastre" en bengali. Le puissant cyclone Biparjoy doit toucher les côtes, jeudi 15 juin, en Inde et au Pakistan , où plus de 100 000 personnes ont déjà été évacuées préventivement face aux risques d'inondations et de "destruction totale" de certains édifices.Biparjoy remonte actuellement la mer d'Arabie et est attendu plutôt en soirée jeudi. Les agences météorologiques de l'Inde et du Pakistan prévoient "un cyclone très violent".Des vents forts, des ondes de tempête (hausse du niveau de la mer) et des pluies diluviennes menacent quelque 325 km de littoral entre Mandvi, dans l'État indien du Gujarat, et dans la région de Karachi, principale ville du Pakistan."Plus de 47 000 personnes ont été évacuées de la côte et des zones d'habitation peu élevées pour être mise à l'abri", a expliqué C.C. Patel, le responsable des opérations de secours dans le Gujarat.Au bord de l'eau, les rafales soufflaient déjà jusqu'à 180 km/h mercredi, selon les météorologues. Ailleurs en Inde, les vents pourront atteindre 150 km/h.Au Pakistan, 62 000 personnes provenant du littoral sud-est ont été accueillies dans 75 centres d'accueil, le plus souvent des établissements scolaires, a expliqué la ministre du Changement climatique, Sherry Rehman.Les météorologues pakistanais s'attendent à des rafales de vent jusqu'à 140 km/h dans la province du Sindh (sud-est).Des inondations sont possibles à Karachi, capitale de la région et plus grande ville du Pakistan avec 20 millions d'habitants, a expliqué Mme Rehman, ajoutant que les petits avions avaient été appelés à ne pas décoller, et les pêcheurs enjoints de rester à quai.La pêche a également été suspendue au large de l'État indien du Gujarat en raison de conditions extrêmes.Les cyclones sont courants dans cette région de l'océan Indien, où vivent des dizaines de millions de personnes. Mais les scientifiques expliquent que ces phénomènes gagnent en puissance en raison du réchauffement climatique L'un d'entre eux, le climatologue à l'Institut indien de météorologie tropicale, Roxy Mathew Koll, a déclaré à l'AFP que les cyclones puisent leur énergie dans les eaux chaudes et que les températures de surface dans la mer d' Oman étaient de 1,2 à 1,4 degrés Celsius plus élevées qu'il y a quatre décennies."Le réchauffement rapide de la mer d'Oman, associé au réchauffement climatique, a tendance à augmenter le flux de chaleur de l'océan vers l'atmosphère et à favoriser des cyclones plus intenses", a-t-il résumé.