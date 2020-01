A la recherche d'un remplaçant de Suarez, le Fc Barcelone obtient l'accord d'Aubameyang et Rodrigo Moreno

L'attaquant Louis Suarez, indisponible pour une durée de quatre mois à compter du 12 janvier dernier, le FC Barcelone avec le nouvel coach avait ouvert une chasse de nouveaux numéro 9. Et

Quique Setién pourrait être très vite satisfait, selon les deux quotidiens catalans, Sport et Mundo Deportivo,



Deux attaquants auraient déjà dit oui au projet de rejoindre les blaugranas. Il s’agit de Rodrigo Moreno, de Valence et le buteur d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang.



L’Espagnol aurait la préférence du club catalan et une réunion doit avoir lieu ce jeudi même entre les représentants du club et son agent, Jorge Mendes. Et quant au Gabonnais, il serait aussi d’accord pour rejoindre la Catalogne, qui serait une grande opportunité pour lui. Mais les Gunners seront-ils d’accord pour le lâcher en plein milieu de la saison ?