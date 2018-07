Après le transfèrement des activités de l'Aéroport Léopold Sédar Senghor vers celui de Diass en décembre 2017, avec un autre gestionnaire que l'Agence des Aéroports du Sénégal qui s'occupait jusqu'alors de les gestion technique et commerciale, le Directeur général Pape Mael Diop a décidé de concentrer toutes les énergies de ladite structure sur la revalorisation des aérodromes régionaux.

C'est ainsi que l'Agence des Aéroports du Sénégal a réuni les professionnels et autres acteurs des plateformes aéroportuaires régionales pour voir les voies et moyens d'y assurer un niveau de sécurité et de qualité de service acceptable, d'y développer des activités aéronautiques et extra-aéronautiques et d'y gérer de manière efficiente les ressources financières limitées mises à disposition.

"Comme vous le savez, le financement des Aéroports régionaux avait toujours été assuré par les recettes tirées des activités de l'Aéroport de Dakar et dans une moindre mesure, des appuis accordés par l'autorité étatique. Ce système de péréquation permettait d'assurer tant bien que mal leur bon fonctionnement. J'ai donc juger opportun de provoquer cette rencontre pour échanger des questions essentielles tournant autour du devenu de ces aéroports, du personnel, des infrastructures et des équipements", a expliqué Pape Mael Diop dans son discours d'ouverture.



Le DG des Ads d'ajouter que le "vaste et ambitieux programme de rénovation des aéroports régionaux va induire de profondes mutations pour accompagner les efforts à mener fin de conserver les avantages concurrentiels de notre pays dans la sous-région, en matière de gestion aéroportuaire et faire de Dakar un HUB aérien".



Les objectifs spécifiques du séminaire de ce lundi était de faire l'état des lieux précis des infrastructures, des équipements et du personnel; de définir des perspectives claires permettant d'aller ers la mise aux normes de ces aéroports; de définir une stratégie de développement des activités aéronautiques et extra-aéronautiques.